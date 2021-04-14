أنقرة (زمان التركية)- طرد أحد الضباط المتقاعيدن الموقعين على بيان “مونترو”، من المجمعات السكنية التابعة للعسكريين.

الأدميرال المتقاعد مصطفى أوزباي، وهو أحد الموقعين على البيان قال في تدوينة على حسابه بموقع تويتر، إنه بعد اكتمال محاكمته توجه إلى منزله في المجمعات السكنية التابعة للعسكريين في حوالي الساعة 2:15، ولكن تم منع دخوله.

وأضاف أوزباي أنهم قالوا له “تم فرض حظر دخول لك”.

ويشير أوزباي إلى أنهم سمحوا له بالدخول، لأخذ متعلقاته واصطحاب زوجته، وبعدها انصرف من المجمعات السكنية التابعة للعسكريين.

يذكر أن أوزباي كان ضمن عدد من الأدميرالات، الذي تم اعتقالهم على خلفية توقيعهم على بيان مونترو، الذي يحذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من المساس بالاتفاقيات البحرية.

واعتقلت السلطات 10 جنرالات من الموقعين على البيان لأكثر من أسبوع للاستجواب، وجاء قرار الإفراج عنهم بعد تنفيذ أربعة جنرالات آخرين أمس الأول قرار الاستدعاء الذي أرسل إليهم دون اعتقال نظرًا لكبر سنهم.

وفرض المدعي العام على الجنرالات الـ 14 الموقعين على البيان حظر مغادرة البلاد والرقابة القضائية، وهم: على علاء الدين سيفيم، وأتيلا كيزيك، وأتيلا كيات، وبولنت أولكاي، وقادر صاجديش، ومصطفى أوزبي، ورمضان جيم غوردينيز، وتورغي أردوغ، وتوركر إرتورك، علي سعدي أونسال وجميل شكرو بوز أوغلو وإنجين بايكال ونادير هاكان أرايدن، طُلبت شروط الرقابة القضائية لعدم مغادرة البلاد والمقاطعة.

فيما أصدر مكتب المدعي العام قرارا باعتقال أرجون مانجي، الذي أعد بيان مونترو.