أنقرة (زمان التركية)- ثبت مجددا كذب وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، بعد الكشف عن شركة ثانية وسيطة في توريد لقاح كورونا الصيني إلى تركيا.

قوجا كان قد أعلن عدم وجود أي شركات وسيطة في شراء لقاح فيروس كورونا الصيني، ولكن تم الكشف عن أن شركة “قايمان” كانت وسيطة في شراء اللقاح من الشركة الصينية.

والآن اتضح أن هناك شركة وسيطة ثانية في شراء اللقاح وهي شركة “كيتيك بيو فارما”.

وكان وزير الصحة التركي قد جدد التأكيد على أنه لا توجد شركة وسيطة قامت بشراء لقاح كورونا الصيني، وأن مكتب التموين الحكومي هو من قام بشراء اللقاح مباشرة من الصين.

ووفقًا للمعلومات الرسمية من السجل التجاري في تركيا، فإنه تم تأسيس شركة تحت اسم “كيتيك بيو فارما” برأس مال 245 ألف ليرة في 5 من مارس 2020، أي قبل أيام من إعلان أول حالات الإصابة بفيروس كورونا.

يشار إلى أنه رغم بدء حملة التطعيم في تركيا ضد كورونا في مارس الماضي، إلا أن حالات تفشي الفيروس خرجت عن السيطرة، وتجاوزت الإصابات اليومية 55 ألف حالة، وهي أرقام غير مسبوقة.