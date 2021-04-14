أنقرة (زمان التركية) – صادرت السلطات في تركيا مجموعة من الآثار التاريخية بينها نسخة من التوراة مطعمة بالذهب عمرها يزيد عن ألفي سنة.

جاء ذلك خلال حملة شنتها قوات الدرك ضد تهريب الآثار بولاية بورصة شمال غرب تركيا.

وكانت فرق إدارة شعبة الاستخبارات بقيادة قوات الدرك في بورصة تلقت بلاغ حول قيام ثلاثة مشتبه بهم بتهريب الآثار التاريخية.

وفور تلقيها البلاغ قامت فرق الدرك بمراقبة المشتبه بهم الثلاثة، وتم ضبطهم ببلدة موضاينا في نقطة تفتيش على طريق كومكايا حيث كانوا يستقولن سيارتين.

وخلال تفتيش السيارات عثرت قوات الأمن على نسخة من التوراة مطعمة بالذهب يعود تاريخها إلى ألفي عام وقطعة أثرية من جلد تمساح مطعم بالذهب يحمل رسومات وكتابين بالعبرية من جلد التمساح و20 قطعة من الأحجار الملونة بأشكال وأبعاد مختلفة وبندقيتين صيد ولوحتين صخريتين تحملان نقوش لذات بشرية.

هذا وتم تسليم الآثار المهربة إلى إدارة متاحف بورصة واعتقال المشتبه بهم الثلاثة، حيث تتواصل أعمال استجواب المشتبه بهم داخل إدارة قوات الدرك.

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