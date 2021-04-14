أنقرة (زمان التركية) – اتخذ الرئيس السوري، بشار الأسد، قرارا مشابها للرئيس التركي رجب أردوغان ضد رئيس البنك المركزي.

وقرر الأسد بشكل مفاجئ إقالة رئيس البنك المركزي السوري، حازم قرفول الحاكم الثاني عشر لمصرف سوريا المركزي.

وحتى الآن لم يتم الكشف بعد عن الشخصية التي ستتولى رئاسة البنك المركزي السوري خلفا لقرفول الذي كان قد تولى رئاسة البنك المركزي السوري في 24 سبتمبر/ أيلول عام 2018.

على غرار أردوغان

وكان أردوغان اتخذ الشهر الماضي قرارا مفاجئًا بإقالة ناجي أغبال من رئاسة البنك المركزي التركي بعد أربعة أشهر ونصف من توليه المنصب.

وعين أردوغان البرلماني السابق عن حزبه، شهاب كافجي أوغلو، رئيسا جديدا للبنك المركزي التركي.

وغير أردوغان رئيس البنك المركزي 4 مرات في غضون 20 شهرا.