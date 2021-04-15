القاهرة (زمان التركية)ــ أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاعتداء الذي استهدف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق، مساء الأربعاء، واعتبره استمرارا للأعمال التخريبية التي تستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار في ربوع العراق.

وقال بيان صادر عن الجامعة العربية إن استقرار إقليم كردستان هو جزء من استقرار العراق، داعيا للتصدي لكافة المحاولات التي تستهدف النيل من وحدة وسيادة العراق.

وأضاف البيان أن الجامعة العربية تدعم كافة الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية في سبيل التصدي للارهاب والسلاح المنفلت، وفرض القانون، حفاظا على سيادة العراق وأمنه واستقراره.