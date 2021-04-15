أنقرة (زمان التركية) – رصدت كاميرا مراقبة في أحد أحياء مدينة أضنة جنوب تركيا لحظات مطاردة قطة شجاعة لثلاثة كلاب هاجموا صغيرها.

وفي البداية حاصر ثلاث كلاب قطًا صغيرًا في أحد الأسواق بحي رشاد باي في بلدة سيهان، وبدأوا في مهاجمته مباشرة.

وفور ملاحظتها سارعت القطة الأم التي تُعرف في السوق باسم “تكر” بمهاجمة الكلاب الثلاثة بكل شجاعة لإنقاذ صغيرها البالغ من العمر سبعة أشهر مما دفع الكلاب الثلاثة إلى الهروب وترك المكان.

ولم تكتف القطة الأم بهذا وأخذت تطارد الكلاب الثلاثة لبعض الوقت.

ورصدت كامير مراقبة مثبتة بأحد المحلات في السوق تلك اللقطات، حيث يوضح صاحب المحل ويدعى توفان ألتون بوكان أن القطة الأم عدوانية بعض الشيء، وأنها سبق وأن أنقذت صغارها بالطريقة عينها، وأضاف قائلا: “هذه المرة هاجمت الكلاب الثلاثة الذين استهدفوا صغيرها وقامت بمطاردتهم. قد تكون قطة ولكنها غريزة الأم”.