أنقرة (زمان التركية)- قرر برلماني تركي عن حزب الشعب الجمهوري، نقل قضية الـ 128 مليار دولار المفقودة، من البنك المركزي التركي إلى البرلمان على طريقته، بعد رفض مناقشتها بأصوات التاحف الحاكم.

وعلق البرلماني محمود تانال، لافتة على حائط البرلمان التركي، تتساءل عن مصير المبلغ المفقود، وقال إنه نائب في البرلمان ولديه الحق في توجيه سؤال حول مصير الـ128 مليار دولار المفقودة من البنك المركزي التركي.

وتابع تانال: “في أي وقت ضاعت الـ128 مليار دولار، كيف تم تحويلها، هل تم انفاقها من أجل فيروس كورونا، هل تم إنفاقها من أجل الصحة، هل تم إعطاؤها للتجار؟ نحن نسأل عن المكان الذي تم فيه إنفاق هذا المبلغ”.

وأضاف تانال: ” وزارة المالية والخزانة. تعرف موازنات الوزارة وجداول الدخل والمصروفات جيداً. لقد عبرت عن ذلك 17 مرة بالأمس، لكن لم أتمكن من الحصول على إجابة على سؤالي”.

وشدد تانال على أن لديه الحق في سؤال السلطة التنفيذية عن هذا المبلغ، مشيرا إلى أنهم للأسف، لا يمكنهم الإجابة على هذه الأسئلة.

ويوم الثلاثاء رفض البرلمان التركي بأصوات التحالف الحكم، استجوابا تقدم به حزب الشعب الجمهوري، حول مصير الـ 128 مليار دولار المفقودة من رصيد البنك المركزي.

يشار إلى أن البنك المركزي التركي أنفق مبالغ هائلة بالعملة الأجنبية خلال عامين أثناء تولي بيرات ألبيراق صهر الرئيس منصب وزير المالية، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيرًا من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.

سبق وأن طالب رئيس البنك المركزي التركي السابق، دورمان يلماز، ونائب رئيس البنك السابق، إبراهيم تورهان، بفتح تحقيق للوقوف على مصير 128 مليار دولار تم إنفاقها من الخزانة دون الكشف عن أوجه إنفاقها وسعر الصرف الذي تم تطبيقه خلال عمليات بيعها.

ووفق وكالة “بلومبرج أتش تي” انخفض صافي احتياطي البنك المركزي في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2003، حيث بلغ 10.68 مليار دولار. وذلك بعد خصم اتفاقيات المقايضة مع البنوك المركزية في بلدان أخرى.

وقامت الوكالة بحساب صافي احتياطي النقد الأجنبي للمركزي التركي في ضوء بيانات الأسبوع المنتهي في 2 أبريل التي نشرها البنك المركزي الخميس الماضي، مشيرة إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 10.7 مليار دولار.