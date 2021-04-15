أنقرة (زمان التركية) – هدد قيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية دياربكر جنوب شرق تركيا، الضباط المتقاعدين الموقعين على بيان يرفض انسحاب تركيا من اتفاقية مونترو.

نائب رئيس اللجان الشبابية لودات دميرتاش في الحزب الحاكم، نشر صورة صورة عبر تويتر تضم عدد من الأسلحة.

دميرتاش الجنرالات الموقعة على بيان مونترو قائلًا: “ننتظر الجنرالات المتقاعدين. أتحداكم! فنحن بارعون في الملاحم”.

حذف التغريدة

وعلى خلفية ردود الفعل الاستنكارية سارع دميرتاش، الذي شارك في الاجتماع الموسع لرؤساء شعب الحزب برئاسة أردوغان خلال فترة توليه رئاسة اللجان الشبابية للحزب بمدينة دياربكر، بحذف التغريدة.



وكانت السلطات اعتقلت 10 جنرالات من الموقعين على البيان لأكثر من أسبوع للاستجواب، وجاء قرار الإفراج عنهم بعد تنفيذ أربعة جنرالات آخرين قرار الاستدعاء الذي أرسل إليهم دون اعتقال نظرًا لكبر سنهم.

وفرض المدعي العام على الجنرالات الـ14 الموقعين على البيان حظر مغادرة البلاد والرقابة القضائية، فيما أصدر مكتب المدعي العام قرارا باعتقال أرجون مانجي، الذي أعد بيان مونترو.