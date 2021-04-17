إسطنبول (زمان التركية) – تفوق اللاعب التركي جانير أركين البالغ من العمر 32 عامًا الذي يلعب في الظهير الأيسر لفريق فنربخشة، قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي.

فنربخشة لم يتعرض للهزيمة في 8 مباريات قام جانير أركين فيها بتمريرات حاسمة أو رئيسة.

وصنف جانير أركين كأفضل لاعب في الدوري الممتاز برصيد 75 تمريرة مهمة متفوقًا على نجم برشلونة ليونيل ميسي.

لعب جانير أركين 27 مباراة من أصل 33 مباراة هذا الموسم وقدم 8 تمريرات حاسمة في هذه المباريات.

ولم يتعرض فنربخشة للهزيمة في المباريات التي شهدت مشاركة أركين، وتمكن الفريق من تحقيق 7 انتصارات من أصل 8 مباريات، وتعادل فقط في المباراة التي لعبها مع بشيكتاش.

لاعب الظهير الأيسر قدم 15 تمريرة رئيسية، وتمريرتان و18 عرضية دقيقة في آخر 4 مباريات.

ووجد أركين هو أفضل لاعب في الدوري الممتاز مع 75 تمريرة رئيسية، نفسه في المركز السادس، متقدمًا حتى على ليونيل ميسي.

وكشفت الإحصائيات أن التمريرات الحاسمة للاعب التركي وصلت إلى 264، في حين تبقت تمريرات ميسي عند 254 تمريرة.