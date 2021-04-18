أنقرة (زمان التركية) – أصبحت تركيا على رأس قائمة أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا، حيث سجلت 63 ألف و82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية لتصبح.

وتسجل تركيا أعلى زيادة في إصابات فيروس كورونا المستجد على صعيد أوروبا منذ عشرة أيام بواقع زيادة بلغت 15 في المئة.

ولم تفلح الإجراءات الاحترازية الجديدة في خفض الزيادة الكبيرة في الإصابات، حيث أصبحت تركيا بؤرة الوباء في أوروبا.

واعتبارا من الأول من مارس/ آذار تم انطلاق المرحلة الأخيرة من العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل مشروط.

وكانت الحكومة التركية قد اتخذت إجراءات احترازية جديدة لخفض سرعة انتشار الفيروس بعدما عجزت عن التحكم به، حيث تم مد فترة حظر التجوال خلال أيام الأسبوع لتبدأ من التاسعة عشر مساء وتقرر إغلاق المطاعم والمقاهي حتى نهاية شهر رمضان، غير أن هذه الإجراءات لم تفلح في خفض الزيادة في الإصابات.

وفي السابع من أبريل/ نيسان الجاري سجلت تركيا 54 ألف و740 إصابة بفيروس كورونا المستجد، غير أن هذا الرقم سرعان ما ارتفع إلى 63 ألف و82 إصابة بحلول السادس عشر من الشهر نفسه لتسجل بهذا أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة.

وأصبحت تركيا أكثر دولة على صعيد القارة الأوروبية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد تلتها فرنسا في المرتبة الثانية بواقع 36 ألف و442 إصابة جديدة.

وجاءت كل من ألمانيا وبولندا وأوكرانيا أيضا ضمن الدول العشرة الأولى في عدد الإصابات الجديدة.

وحاليا تتصدر الهند قائمة أكثر الدول تأثرا بفيروس كورونا المستجد الذي يواصل الانتشار بشكل سريع حول العالم، ففي السادس عشر من الشهر الجاري سجلت الهند نحو ربع مليون إصابة بالفيروس.

وتشير الإحصاءات الصادرة بالأمس إلى تسجيل الهند 233 ألف و943 إصابة جديدة بالفيروس.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية، حيث سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 81 ألف و773 إصابة جديدة بالفيروس في السادس عشر من الشهر الجاري.

هذا وتحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميا ضمن أعلى الدول في معدلات الإصابة اليومية.