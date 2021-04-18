أنقرة (زمان التركية) – زادت ديون المزارعين 72 ضعفًا، على مدار 18 عامًا خلال فترة حكومة حزب العدالة والتنمية، وفق برلماني معارض.

البرلماني عن حزب الخير، دورسون أطاش، قال إن عدد المزارعين، الذي بلغ 2 مليون و 800 ألف في عام 2003، انخفض بمقدار 700 ألف ليصل إلى 2 مليون و 100 ألف.

وأضاف أطاش أن المزارعين أفلسوا نتيجة السياسات المطبقة في تركيا، فالمزارع وصل إلى طريق مسدود مع قرارات الرهن التي تفرض على مواشيه وحظيرته وجراره وحقله وحديقته.

وأشار أطاش إلى أن ديون المزارعين التي كانت 2.5 مليار ليرة تركية في عام 2003، بلغت 180 مليار ليرة تركية.

وال نائب حزب الخير أنه في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن للخبز الجاف، يتقاضى مسؤولي الحكومة ثلاث وخمس رواتب، ويركبون سيارات فارهة تقدر بالملايين.