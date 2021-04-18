أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن 66.7% من الأتراك لا يرون أن لافتات “أين الـ128 مليار دولار” التي تزيلها الشرطة في مختلف المدن التركية، تهين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب نتائج استطلاع رأي لمؤسسة “أقصوي” للأبحاث، فإن 33.7% فقط من المشاركين اعتبروا أن لافتات “أين الـ128 مليار دولار” التي تم تعليقها في العديد من المدن التركية، تحمل إهانة للرئيس أردوغان.

أما التفاصيل الأكثر لفتًا للانتباه في استطلاع الرأي هي أن 51.8٪ من ناخبي حزب الحركة القومية، أحد مكونات تحالف الشعب، يقولون إن ملصقات “أين 128 مليار دولار؟” لا تحتوي على إهانات للرئيس. وعن السؤال ذاته، أجاب 62٪ من ناخبي حزب العدالة والتنمية بأنه يحتوي على إهانات و 38٪ منهم قالوا إنه لا يحتوي على إهانات.

وبالنسبة لتحالف الأمة، شارك ناخبو حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير في الغالب الرأي القائل بأن الملصقات لم تهين الرئيس. بينما قال 94.7٪ من ناخبي حزب الشعب الجمهوري أن “الملصقات لا تحتوي على إهانات”، ذكر 92٪ من ناخبي حزب الخير أن الملصقات لا تحتوي على إهانات. 98٪ من ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي قالوا إن الملصقات لا تحتوي على إهانات للرئيس.

وتسببت لافتات علقها حزب الشعب الجمهوري المعارض في عدد من المدن تتسائل عن مصير المبلغ الهائل المفقود من رصيد الاحتياطي التركي، في استنفار أمني كبير، حيث تم إزالتها من قبل الشرطة بشكل فوري، باعتبار أن ذلك يحمل إهانة للرئيس أردوغان.

ويوم الثلاثاء الماضي رفض البرلمان التركي بأصوات التحالف الحكم، استجوابا تقدم به حزب الشعب الجمهوري، حول مصير الـ 128 مليار دولار المفقودة من رصيد البنك المركزي.

يشار إلى أن البنك المركزي التركي أنفق مبالغ هائلة بالعملة الأجنبية خلال عامين أثناء تولي بيرات ألبيراق صهر الرئيس منصب وزير المالية، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيرًا من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.

سبق وأن طالب رئيس البنك المركزي التركي السابق، دورمان يلماز، ونائب رئيس البنك السابق، إبراهيم تورهان، بفتح تحقيق للوقوف على مصير 128 مليار دولار تم إنفاقها من الخزانة دون الكشف عن أوجه إنفاقها وسعر الصرف الذي تم تطبيقه خلال عمليات بيعها.

ووفق وكالة “بلومبرج أتش تي” انخفض صافي احتياطي البنك المركزي في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2003، حيث بلغ 10.68 مليار دولار. وذلك بعد خصم اتفاقيات المقايضة مع البنوك المركزية في بلدان أخرى.

وقامت الوكالة بحساب صافي احتياطي النقد الأجنبي للمركزي التركي في ضوء بيانات الأسبوع المنتهي في 2 أبريل التي نشرها البنك المركزي الخميس الماضي، مشيرة إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 10.7 مليار دولار.