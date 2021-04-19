أنقرة (زمان التركية) – ذاب أكبر جبل جليدي في العالم والمسمى “A68” ولم يعد موجودًا.

المركز الوطني الأمريكي للجليد، قال إن الجبل الجليدي انقسم إلى عدة قطع صغيرة، وأصبح من المستحيل التئامه الآن.

وأشار العلماء إلى أن الجبل الجليدي الآن ليس خطيرًا فقطعه صغيرة جدًا.

وكانت أسباب ذوبان جبل A68 ارتفاع درجة حرارة الجو.

ويعد انفصال A68 عن الجرف القاري في القطب الجنوبي هو “عملية طبيعية” ، والذوبان المنخفض للجبل الجليدي فعال.

ويؤكد العلماء أن الجروف الجليدية منفصلة عن الكتلة الرئيسية لتعويض التراكم الناجم عن تساقط الثلوج، لذلك يعتقدون أن ذوبان A68 لا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأزمة المناخ.

وكان قد انفصل الجبل الجليدي عن الجرف الجليدي لارسن في شبه جزيرة أنتاركتيكا في عام 2017، بعد أن بلغت مساحته 5800 كيلومتر مربع، وكانت كتلته تزن 1 تريليون طن.