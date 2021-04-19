أنقرة (زمان التركية)- ارتفعت إيجارات المنازل في إسطنبول بنسبة 10.81 بالمائة في العام الماضي.

ووفقًا لبيانات شركة الإسكان Endeksa، فإن متوسط ​​سعر الإيجار للمتر المربع السكني في اسطنبول 17 ليرة تركية، تم حساب متوسط ​​سعر الإيجار بـ 1،667 ليرة تركية.

ومن بين المناطق التي شهدت أعلى زيادة في الإيجارات في العام الماضي بيرم باشا وبيليك دوزو وشيلي وباشاك شهير وإسنيورت.

ارتفعت إيجارات المساكن في بيرم باشا بنسبة 24 في المائة العام الماضي، و 21 في المائة في بيليك دوزو، و 20 في المائة في شيليه، و 20 في المائة في باشاك شهير، و 18 في المائة في إسنيورت.