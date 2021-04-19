أنقرة (زمان التركية) – أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، أن حل أزمة الأكراد السوريين يجب أن يتم بالطرق السياسية داخل سوريا.

ويسعى الأكراد السوريين للحكم الذاتي في مناطق شرق الفرات وعفرين، بينما تعارض ذلك دمشق وتقف تركيا بالمرصاد لمنع هذه الخطوة.

وأكد بارزاني أن الأزمة في سوريا ليست مشكلة يمكن حلها بالطرق العسكرية مشيرا إلى الحاجة للحوار.

وخلال اجتماعه مع نائب المبعوث الامريكي الخاص لسوريا، ديفيد براونشتاين، والقنصل الأمريكي لدى أربيل، ديفيد ولار، بحث بارزاني التطورات في سوريا ومهام الولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش واستعدادات القوى الدولية والوضع في شرق الفرات وأهمية الاستقرار والحوار بين الأطراف الكردية وقضية الأكراد في سوريا.

وذكر البيان الصادر عن رئاسة الإقليم أن بارزاني شدد أن بارزاني تطرق إلى مهام التحالف الدولي في سوريا وشرق الفرات، حيث ذكر أن داعش لا يزال يشكل تهديدا مباشرا في سوريا وهو ما يدفعه إلى مواصلة دعم الولايات المتحدة وحلفاء التحالف في “محاربة الإرهاب”.

وتخشى تركيا التي تسيطر على منطقة عفرين وأخرجت منها الأكراد، وتسعى لطرد القوات الكردية من شرق الفرات، من قيام كيان كردي بالقرب من حدودها الجنوبية حيث الغالبية الكردية، حتى لا يتم استنساخ المخطط ذاته على أراضيها.