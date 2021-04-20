أنقرة (زمان التركية) – في ولاية فان شرق تركيا يعمل ثلاثة زملاء بالصف السابع في رعي الأغنام لمساعدة عائلاتهم التي تمتهن تربية الحيوانات.

وأثناء قيامهم بهذا يحرص الأصدقاء الثلاثة، أران ومرت وأمين، المقيمين في بلدة أرجيش على مواصلة تعليمهم، حيث يؤكد الأصدقاء الثلاثة أنهم يستخدمون هواتفهم المحمولة لحضور دروسهم عبر الإنترنت وأن وجودهم بالطبيعة الهادئة يجعلهم يستوعبون الدروس بشكل أفضل.

ويستغل أران ومرت وأمين، الذين يقطنون في حي شلبي باغ الواقع على بعد 10 كيلومترات من مركز البلدة، إغلاق المدارس وإتاحة التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا في مساعدة أسرهم وذلك من خلال رعي الأغنام التي تربيها عائلاتهم.

في كل صباح يصطحب الأصدقاء الثلاثة أغنامهم ويذهبون إلى هضبة ماضافانك الواقعة على بعد 6 كيلومترا من الحي السكني. وأثناء رعيهم الأغنام بالعصي يحرصون أيضا على متابعة دروسهم عبر هواتفهم المحمولة.

من جانبه يؤكد الطالب مرت، أن الأجواء الهادئة في الطبيعة ساعدته ورفاقه على استيعاب الدروس بشكل أفضل، قائلا: “نقضي وقتا كبيرا من اليوم في المرعى، حيث نقوم برعي الأغنام ومتابعة دروسنا في الآن نفسه. لم نواجه أية صعوبات في هذا حتى الآن، ونستمتع بالعمل الذي نعمله”.