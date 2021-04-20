أنقرة (زمان التركية)- تحتجز مستشفى باغجيلار في إسطنبول رضيعا لأسرة لاجئة منذ 4 أشهر، بسبب عدم سداد أسرته مصاريف المستشفى.

جمعية حقوق الإنسان التركية فرع إسطنبول، عقدت مؤتمرا صحفيا حول هذا الموضوع في مبنى فرعها في بيوغلو. ورفعت لافتة بعنوان “الرضيع اللاجئ محتجز كرهينة في مستشفى الدولة”.

وبحسب تصريحات رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان في إسطنبول، جولساران يولاري، فإن الرضيع الذي ولد بشكل مبكر في الـ21 من ديسمبر الماضي، تم نقله إلى الحضانة، ورغم اكتمال شفائه، لا يتم تسليمه إلى أسرته.

وطالبت إدارة المستشفى بدفع 30 ألف ليرة تركية من أجل تسليم الرضيع لأسرته، حيث أكد مسؤولي المستشفى أنه “إذا تم دفع المبلغ، فسيتم حل الوضع”.

وقال يولاري إن رضيعًا ظل بعيدًا عن والدته لمدة 4 أشهر واحتُجز كرهينة في المستشفى بسبب عدم دفع مصاريف المستشفى، مشيرا إلى أنه لا ينبغي للدولة التمييز فيما يتعلق بالصحة وعليها تحمل مسؤوليتها.

وفي إشارة إلى أن الأسرة لم تكن على علم بما يجب القيام به، ذكر يولاري أن الطفل معرض لخطر عدم وجود عائلة ودعا الجميع ليكون صوت الطفل اللاجئ.