(زمان التركية)ــ أعلن الجيش الوطني التشادي في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، وفاة الرئيس المعاد انتخابه حديثا إدريس ديبي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء قيادة جيشه في معارك ضد المتمردين في الشمال.

في تغيير سريع للمصير، بعد ورود أنباء عن فوز الرئيس التشادي المخضرم، إدريس ديبي، بولاية سادسة وفق أحدث النتائج المؤقتة يوم الاثنين، أعلن عبر التلفزيون الوطني اليوم وفاته.

وأعلن الجيش التشادي في التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التشادي توفي متأثرا بجروح أصيب بها في الجبهة.

وبحسب المتحدث باسم الجيش، الجنرال عظيم بيمرانوا أغونا، تمكن الجيش من صد رتل من المتمردين الذين كانوا يتقدمون في العاصمة نجامينا.

أعيد انتخاب إدريس ديبي الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا لولاية سادسة بنسبة 79.32٪ من الأصوات، وفقًا للنتائج التي نشرت يوم الاثنين.