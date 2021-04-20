أنقرة (زمان التركية) – أجرت السفن الحربية الروسية مناورات مشتركة مع القوات الجوية في مياه البحر الأسود، التي تنتشر فيها سفن حربية أمريكية.

وأوضح مسؤولو الأسطول الروسي في البحر الأسود أن نحو عشرين سفينة حربية أجرت مناورات في مياه البحر الأسود بمشاركة قوات الدفاع الجوي ومقاتلات سوخوي 25.

وأكد المسؤولون أن المناورات كان مُعد لها مسبقا وأنه سبق وأن تم نشر نحو 50 مقاتلة روسية في شبه جزيرة القرم في إطار الاستعدادات للمناورات.

وتزامنت مناورات البحرية الروسية في البحر الأسود مع إرسال الدول الغربية لمقاتلاتها إلى المنطقة في ظل تصاعد التوترات شرق أوكرانيا، حيث تعمل روسيا على زيادة عدد القوات على الحدود الشرقية الأوكرانية، لكنها تؤكد أنه لا ينبغي اعتبار ذلك تهديدًا.

جدير بالذكر أن مسؤولي الخارجية الروسية سبق وأن حذّروا القوى الغريبة عدة مرات بشأن الابتعاد عن شبه جزيرة القرم الواقعة على سواحل البحر الأسود.

والسبت الماضي عبرت سفن حربية روسية، مضيق البسفور متجهة إلى البحر الأسود عبر تركيا، وذلك بعد أن أرسلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي سفنا حربية إلى البحر الأسود.

كما تستعد المملكة المتحدة لإرسال المدمرات تايب 45 والفرقاطات تايب 23 إلى البحر الأسود في مايو المقبل. ووفقًا لمسؤول من البحرية الملكية البريطانية، سيتم إرسال السفن إلى المنطقة كدليل على التضامن مع الناتو وأوكرانيا.