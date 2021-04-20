أنقرة (زمان التركية) – أدرجت السلطات الصحية في سويسرا تركيا لأول مرة ضمن قائمة الدول شديدة الخطورة في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد وتسجيل إصابات مرتفعة للغاية.

ومؤخرا قام مكتب الصحة الفيدرالي في سويسرا بتحديث قائمة الدول الشديدة الخطورة، حيث قام المكتب ولأول مرة منذ بداية الجائحة بإضافة تركيا ضمن القائمة.

وفي هذا الإطار سيتم إخضاع المسافرين القادمين من تركيا للحجر الصحي لمدة عشرة أيام اعتبارا من اليوم.

وبلغت إصابات كورونا في تركيا 60 ألف إصابة في أحد أيام الأسبوع الأخير، وسجلت في المتوسط 55 ألف إصابة في اليوم، في ارتفاع حاد.

ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول الشديدة الخطورة إجراء المسحات والخضوع للحجر الصحي حتى ولو جاءت نتيجة المسحات سلبية.

هذا وقد تفرض السلطات السويسرية غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف فرنك سويسري على من يخالفون شرط الخضوع للحجر الصحي.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تخفف فيه السلطات السويسرية من شدة القيود المفروضة داخل البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت البلاد 4905 إصابة و16 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبالتزامن مع تخفيف القيود سمحت السلطات السويسرية بإقامة الفعاليات بمشاركة مئة فرد كحد أقصى بالأماكن المفتوحة وخمسين فرد كحد أقصى في الأماكن المغلقة، كما يُشترط على المشاركين ارتداء أقنعة الوجه وملازمة المقاعد أثناء الفعالية.

وبدأت المطاعم والمقاهي والساحات المفتوحة وساحات البارات في استقبال العامة في مدينة جنيف، ثاني أكبر المدن السويسرية.