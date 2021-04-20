أنقرة (زمان التركية) – فاز نادي فنربخشة على مستضيفه نادي باشاك شهير ضمن مباريات الدوري التركي الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز فنربخشة بهدفين مقابل هدف، حيث استهل نادي باشاك شهير التسجيل في الدقيقة الثامنة عشر عبر لاعبه عمرو علي. وأحرز لاعب فنربخشة، أتيلا سلاي، هدف التعادل في الدقيقة الأربعين. وعزز ديميتريس بلكاس تقدم ناديه فنربخشة بهدف آخر في الدقيقة السابعة والخمسين.

وشهدت الدقيقة الستين حصول لاعب وسط باشاك شهير، محمود تكدمير، على بطاقة حمراء. وفي الدقيقة السابعة والثمانين حصل نادي باشاك شهير على ضربة جزاء بعدما سقط جولبراندسن على الأرض داخل منطقة الجزاء نتيجة لاصطدامه بحارس مرمى فنربخشة مما دفع الحكم إلى رفع الراية البيضاء.

وتمكن حارس نادي فنربخشة من التصدي لضربة الجزاء ليضيع بهذا فرصة نادي باشاك شهير في إحراز هدف التعادل.

الشوط الأول ينتهي بالتعادل

شهدت الدقيقة الثامنة عشر أول أهداف المباراة عبر تصويبة لاعب نادي باشاك شهير، عمرو علي، من خارج منطقة الجزاء لتستقر في شباك نادي فنربخشة.

وجاء رد نادي فنربخشة في الدقيقة الأربعين، حيث استغل سلاي الكرة التي مررها أوزان وأسكنها في شباك نادي باشاك شهير من مسافة قريبة.

وأحرز نادي فنربخشة هدف الفوز في الدقيقة السابعة والخمسين، حيث استقبل بلكاس الكرة التي مررها له أوزان في منطقة الجزاء ووضعها في الزاوية البعيدة من مرمى باشاك شهير لتنتهي المباراة بفوز فنربخشة بهدفين مقابل هدف.