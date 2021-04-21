القاهرة (زمان التركية)ـــ أكد اجتماع للجنة الرباعية حول ليبيا التي تضم كلاً من الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على ضرورة الوصول إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للوضع في البلاد، في ضوء جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

ووفق بيان صدر عن الجامعة العربية عقد الاجتماع السادس من نوعه للجنة الرباعية، الثلاثاء على مستوى قيادات المنظمات الأربع وشهد مشاركة كل من أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ومونيك نسانزباجاجانوا نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التي مثلته رئيس المفوضية موسى فقيه محمد.

اللجنة الرباعية استعرضت وأثنت على التقدم المهم الذي شهدته ليبيا على مدار الأشهر الماضية، من خلال التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت حالة الهدوء العسكرية في الميدان، وانعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، واختيار وتنصيب السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وتداولت اللجنة في هذا السياق حول الجهود المشتركة التي يمكن أن تبذلها المنظمات الأربع في سبيل دفع واستكمال المسار السياسي في البلاد عبر تنفيذ بقية الخطوات والاستحقاقات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي كان ملتقى الحوار قد أقرها، وصولاً إلى اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر نهاية شهر ديسمبر القادم.

كما شددت اللجنة على ضرورة الاستمرار في مساندة الجهود التي تبذلها الأطراف الليبية، وخاصة عبر اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ، من أجل تنفيذ الخطوات والترتيبات الأمنية واجراءات بناء الثقة المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها التوصل إلى آلية ليبية لمراقبة وقف اطلاق النار بدعم أممي، والاخراج الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من جميع الأراضي الليبية، بما يعيد لليبيا سيادتها الكاملة ويحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

كما أن اللجنة توافقت كذلك على أهمية التعامل مع التهديد الذي تمثله الميليشيات المسلحة والبدء في تنفيذ برامج عاجلة ومنهجية لتحديد وحصر هذه الجماعات وتفكيكها دون ابطاء، وخاصة من أجل تهيئة الأجواء الأمنية المواتية لإجراء الانتخابات المنتظرة.

وذكر الجامعة أن اللجنة اتفقت على جملة من الخطوات التي تهدف إلى دفع العمل التكاملي وتعزيز الاتساق في المواقف بين كل من الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي في المرحلة المقبلة؛ كما توافقت المنظمات الأربع على عقد الاجتماع القادم للجنة خلال النصف الثاني من العام الجاري لمتابعة هذا الجهد والحفاظ على الزخم الدولي المتناسق المصاحب للمسيرة السياسية في ليبيا إلى أن تتكلل بالنجاح.

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