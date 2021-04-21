أنقرة (زمان التركية) – فاز لاعب المصارعة التركي، سليمان أطلي، بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للمصارعة.

أطلي الذي تغلب على منافسه الروسي ناتشين مونغوش، أحرز ذهبية وزن 57 كغ حرة في بطولة أوروبا للمصارعة.

وأقيمت المباراة النهائية في هذه الفئة، مساء أمس الثلاثاء، بالعاصمة البولندية وارسو التي تستضيف البطولة.

وكان أطلي قد تغلب على الأوكراني كامل كريموف (11-0) في مباراة ربع النهائي لوزن 57 كغ، والبلغاري من أصل تركي نعيم سليم ميكياي في النصف النهائي (3-1).

وبالإضافة إلى المصارع الوطني سليمان أطلي، جاءت أخبار سارة من طه أكجول. وصل الرياضي الوطني أكجول، الذي تنافس في السباحة الحرة للرجال بوزن 125 كجم ، إلى النهائيات.

وتغلب طه على البولندي كاميل توماس كوسيوليك 6-1 في ربع النهائي وواجه البيلاروسي دزيانيس خراميانكو في نصف النهائي. حصل المصارع الوطني الأولمبي، الذي تخطى خصمه بنتيجة 4-0، على كتابة اسمه في النهائيات.