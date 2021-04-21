أنقرة (زمان التركية)- تساءل البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي المعتقل حاليا، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عن الـ128 مليار دولار المفقودة من رصيد البنك المركزي التركي.

نشرت عدة تدوينات عبر تويتر، على حساب جرجرلي أوغلو تتحدث عن عدد من القضايا ومنها الـ128 مليار دولار وحالات الاختفاء القسري للمعارضين.

وقال جرجرلي أوغلو إنه يجب أن يتم توجيه سؤال “أين الـ128 مليار دولار؟”، لحزب الحركة القومية أيضا، لأنه شريك النظام الحاكم، وهو مسؤول معه عن مصير هذه الأموال.

وتابع جرجرلي أوغلو الذي تم اعتقاله عقب إسقاط حصانته: “أولئك الذين يحاولون تغطية الاقتصاد المتدهور من خلال التعتيم على الاحتياطيات تم فضحهم. حتى يسأل المجتمع المدني: أين 128 مليار دولار؟”.

كما تحدث جرجرلي أوغلو عن المختفين قسريا، حيث تساءل: أين يوسف بيلجا تونتش؟ لماذا لا تدلي الحكومة بتصريح عن هذا الشخص الذي لم يسمع عنه أخبار منذ 20 شهرًا ويعتقد أنه تم اختطافه؟ دع العالم يرى فضيحة حقوق الإنسان هذه الآن.

وأضاف جرجرلي أوغلو: كيف يمكننا إنشاء مجتمع على أساس الضمير وليس الهوية؟” أدعو المجتمع للعثور على إجابة السؤال. إذا لم نتمكن من العثور على الجواب، فلن نجد مستقبلنا. يمكنك أن ترسل لي إجاباتك برسالة.

وأخيرا قال جرجرلي أوغلو: “سنحقق أسهل وأصح شيء لهذا البلد، رغم التنمر الكبير. سنخلق مجتمعًا يتسم بالأخلاق والضمير دون تمييز. صدق أنك ستنجح، سننجح”.