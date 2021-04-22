أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت نسبة التحليلات الإيجابية لفيروس كورونا في تركيا ثلاثة أضعاف خلال شهرين.

وتجاوزت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تركيا 60 ألف حالة في اليوم.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة، فإن نسبة التحليلات الإيجابية لفيروس كورونا التي كانت 6.47% في 21 من فبراير، وصلت إلى 19.44% في 21 أبريل.

وفي 14 أبريل الجاري تم تسجيل أعلى معدل إيجابي لفيروس كورونا بنسبة 20.23%.

وتشير البيانات إلى أنه تم إجراء 5 ملايين و126 ألفًا و855 اختبارًا لفيروس كورونا في شهر يناير، وبلغ متوسط ​​عدد الفحوصات يوميًا 165 ألفًا و 382 اختبارًا.

وفي يناير حينما تم الكشف عن متوسط ​​8 آلاف 671 حالة يومياً، كان متوسط الحالات الإيجابية 5.24٪.

في فبراير، كان هناك 3 ملايين 543 ألفًا 594 اختبار لفيروس كورونا، وكان متوسط ​​عدد الاختبارات يوميًا 126 ألفًا 557. وبلغ متوسط ​​عدد الحالات في في فبراير 8 آلاف و 4 حالات، وبلغ معدل الحالات الإيجابية للاختبارات 6.32 في المائة.

وفي مارس، تم إجراء ما مجموعه 5 ملايين و403 آلاف 401 اختبار كورونا، بمتوسط ​​174 ألفًا 303 اختبارًا يوميًا. وبلغ متوسط ​​عدد الحالات في اليوم الواحد 19 ألفاً و 858 حالة، وبلغ متوسط ​​معدل إيجابية الاختبارات 11.39 بالمائة.

وارتفع معدل الحالات الإيجابية، الذي كان 7.58 في المائة في 1 مارس، إلى 10.03 في المائة في 10 مارس و11.08 في المائة في 20 مارس. ارتفع المعدل الإيجابي للاختبارات، الذي زاد بأكثر من 5 في المائة في الأيام العشرة الأخيرة من مارس، إلى 16.38 في المائة في 31 مارس.