عمان (زمان التركية)ــ إضافة الليمون إلي الزنجبيل، يعطي مزيجًا فعّالا يساعد من يتبعون حمية غذائية على فقدان الوزن الزائد، فضلا عن الاستفادة من العديد من العناصر الغذائية الهامة.

يعرف الليمون بفوائد الصحية المختلفة كونه يحتوي على العديد العناصر الغذائية الهامة للجسم، كما أن الزنجبيل من الأعشاب والنباتات الصحية التي تعود على الجسم بمجموعة كبيرة من الفوائد.

ويمكن مزج الزنجبيل والليمون في مشروب يساعد على التخسيس وحرق الدهون؟

تكمن فوائد الزنجبيل والليمون للتخسيس في فوائد كل من المكونين على حدى كما يلي:

1. فوائد الزنجبيل للتخسيس

يعرف الزنجبيل بخصائصه الصحية العديدة، حيث أنه:

يعزز صحة الجهاز الهضمي.

يقلل احتباس الماء في الجسم.

يحافظ على قوة التمثيل الغذائي الهامة لحرق الدهون.

يساعد خصائص الزنجبيل المضادة للأكسدة في التحكم بالجذور الحرة والوقاية من الإجهاد التأكسدي.

يمكن لخصائصه المضادة للالتهابات مقاومة الالتهاب الذي يعيق وظائف العديد من أجزاء الجسم.

يمكن أن يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، ويمكن أن يساهم هذا الأمر في فقدان الوزن.

وبالتالي فإن مزج الزنجبيل والليمون معًا سوف يقدم العديد من الفوائد الصحية ويساعد على نتيجة أفضل في خسارة الوزن.

2. فوائد الليمون للتخسيس

تكمن فوائد الليمون للتخسيس في كل مما يأتي:

يحتوي الليمون على فيتامين ج، وفيتامين ب6، بالإضافة إلى النحاس، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، والفلافونويد، ومضادات الأكسدة، والفسفور، وهي عناصر هامة لتحسين الهضم وتفادي مشاكل البطن.

يحتوي الليمون على مستويات منخفضة جدًا من السعرات الحرارية.

يساعد الليمون على الشعور بالامتلاء والشبع لفترات طويلة، بفضل احتوائه على ألياف البكتين التي تستغرق وقتًا طويلًا في الهضم.

كيفية إعداد مشروب الزنجبيل والليمون للتخسيس

للحصول على فوائد الزنجبيل والليمون للتخسيس، يمكن صنع المشروب الذي يمزج بينهما.

وينصح بإضافة القليل من الليمون إلى مشروب الزنجبيل، فسوف يحافظ على رطوبة الجسم والشعور بالشبع لفترة أطول، مما يحسن من الجهد المبذول لإنقاص الوزن.

وفيما يأتي طريقة إعداد مشروب الزنجبيل والليمون للتخسيس:

قم بغلي الزنجبيل في الماء، ويفضل استخدام جذور الزنجبيل الطازجة.

قم برفع المزيج من على النار بعد الغليان، واتركه جانبًا حتى يبرد.

قم بتصفية الماء من الزنجبيل، وإضافة عصير الليمون وقليل من العسل إليه.

ابدأ في تناول مشروب الزنجبيل والليمون ببطء.

الجرعة المناسبة لمشروب الزنجبيل والليمون

يمكن تناول مشروب الزنجبيل والليمون مرتين إلى 3 مرات يوميًا.

ويمكن أيضًا تناول مزيج الزنجبيل والليمون على معدة فارغة في الصباح للحصول على فوائده.

ولكن يجب الحذر من الإفراط في تناول هذا المشروب لأنه قد يسبب بعض المشاكل الصحية.

وأخيرًا، لا يجب توقع أن هذا المشروب سوف يصنع فرقًا كبيرًا في الوزن، حيث أنه يستخدم كعامل مساعد إلى جانب العوامل الأساسية للتخلص من الوزن الزائد، وهي اتباع حمية غذائية مناسبة للجسم وممارسة الرياضة.

أضرار الزنجبيل والليمون للتخسيس

بالرغم من فوائد الزنجبيل والليمون للتخسيس، إلا أن هناك بعض الأضرار المحتملة كما الاتي:

1. أضرار الزنجبيل للتخسيس

يعد الزنجبيل آمن بشكل عام لمعظم الناس عند استخدامه للتخسيس، ولكن قد يعاني البعض من آثار جانبية، مثل: الإمساك، وانتفاخ البطن.

كما يوصى عادة باستشارة الطبيب قبل تناوله من قبل المرأة الحامل أو المرضع، والأشخاص المصابين بمرض في المرارة، والأشخاص الذين يتناولون مضادات التخثر.

2. أضرار الليمون للتخسيس

يعد الليمون امنًا للشرب بشكل عام، ولكن هناك بعض الاثار الجانبية المحتملة التي يجب الانتباه إليها عند الإفراط في تناوله، وهي الاتي:

قد يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان.

قد يسبب نوبات الصداع النصفي عند بعض المرضى.

قد يؤدي إلى كثرة التبول.

قد يؤدي إلى تفاقم حرقة المعدة.

المصدر: ويب طب