أنقرة (زمان التركية) تناولت تقارير أمريكية، الموقف المحتمل للرئيس جو بايدن من الإبادة الجماعية للأرمن في تركيا، والتي تحل ذكراها هذا الأسبوع.

وفي حديث لصحيفة نيويورك تايمز، قال مصدر مطلع على الموضوع إنه يتوقع أن يصدر بيان بايدن بشأن الإبادة في 24 أبريل، هذا السبت، وهو يوم إحياء ذكرى أحداث عام 1915.

أحداث عام 1915، أسفرت عن مقتل 1.5 مليون أرمني في الإمبراطورية العثمانية.

كما ذكر مصدر تحدث لصحيفة وول ستريت جورنال أن القرار النهائي بشأن القضية لم يتخذ بعد، مشيرا إلى أن بايدن يمكنه التحدث عن أحداث عام 1915 دون استخدام كلمة “إبادة جماعية” كما فعل الرؤساء في الماضي.

وأشارت الصحيفتان الأمريكيتان إلى أنه إذا تم بالفعل الإشارة إلى قرار بهذا الصدد، فقد يؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الأمريكية التركية المتوترة.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض الصحفي جين بساكي رفضت الأربعاء الماضي التعليق على هذا الموضوع، قائلة إن لديهم المزيد ليقولوه يوم السبت.

ولم يصف رؤساء الولايات المتحدة أحداث عام 1915 بأنها “إبادة جماعية” في الماضي. إذا أدلى بايدن ببيان في هذا الاتجاه في 24 أبريل، فسيكون أول زعيم أمريكي يعترف بالأحداث على أنها إبادة جماعية.

وكان وزير الخارجية الأرميني قال في ديسمبر، إن قرار الاعتراف الأمريكي سيصبح منارة أخلاقية للعديد من البلدان. ​​هذه القضية لا تتعلق بأرمينيا وتركيا.

حتى الآن، اعترفت 29 دولة، معظمها من أوروبا وأمريكا الجنوبية، بأحداث عام 1915 على أنها إبادة جماعية. روسيا وسوريا من بين الذين اتخذوا القرار.