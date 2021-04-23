أنقرة (زمان التركية) – أطلقت السلطات التركية إجراءات اليوم الجمعة، لإصدار مذكرة دولية لتوقيف وتسليم مؤسس منصة لتبادل العملات الرقمية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأفاد مسؤولون أن مؤسس “ثوديكس” فاروق فاتح أوزير، فر إلى العاصمة الألبانية تيرانا وبحوزته مبلغ قدره مليارا دولار من أموال المستثمرين الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف.

وجاءت تلك التطورات بعد أيام من قرار البنك المركزي التركي حظر استخدام العملات والأصول الرقمية في شراء السلع والخدمات، مشيرا إلى “أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات”.