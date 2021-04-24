واشنطن (زمان التركية) – وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت مزاعم مذبحة الأرمن التي ارتكبت في أواخر الدولة العثمانية بـ”إبادة جماعية”، الخطوة التي أحدثت صدمة في العاصمة التركية أنقرة.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بأنه سيعترف بالفظائع التي جرت للأرمن باعتبارها إبادة جماعية.

وأكد مسؤول في الإدارة الأميركية، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، أن اعتراف بايدن مذبحة الأرمن كإبادة جماعية يهدف إلى تكريم الضحايا، وليس توجيه اتهامات، مشددا في الوقت ذاته على أن واشنطن لا تزال ترى أنقرة شريكاً مهما في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

من جانبه، رفض وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو البيان الأمريكي بشأن إبادة الأرمن، حيث قال في تغريدة على تويتر: “لسنا في حاجة إلى أخذ درس من أحد فيما يخص تاريخنا. نرفض بشكل كامل هذا البيان الذي ليس له أي سند من الصحة سوى الشعبوية”، على حد تعبيره.

ويرى مراقبون أن اعتراف إدارة بايدن أحداث 2015 كإبادة جماعية ضد الأرمن رسالة قوية إلى إدارة أردوغان تدل على أنها لن تتساهل معها كما سبق أن نهجته إدارة دونالد ترامب السابقة.