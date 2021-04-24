واشنطن (زمان التركية) – قالت معلومات إن الإدارة الأمريكية وجهت تهديدا مبطنا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوصف أحداث 1915 بحق الأرمن بالإبادة الجماعية.

في اليوم الـ93 من ولايته، وقبل يوم واحد من ذكرى الإبادة الجماعية المزعومة للأرمن في أواخر عصر الدولة العثمانية، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الجمعة.

وكالة رويترز نقلت عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي أبلغ أردوغان نيته استخدام مصطلح “إبادة جماعية” لوصف أحداث 1915 المزعومة التي تعرض لها الأرمن والتي تحل ذكرها اليوم السبت.

خلال المكالمة الهاتفية مع أردوغان أكد بايدن “اهتمامه بالعلاقات الثنائية البناءة، مع توسيع مجالات التعاون والإدارة الفعالة للخلافات” وفق بيان للبيت الأبيض.

وجاء في البيان الأمريكي أن أردوغان وبايدن اتفقا في المكالمة الهاتفية على عقد اجتماع ثنائي على هامش قمة الناتو في يونيو لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية بشكل مفصل.

ويشير مراقبون إلى احتمالية رغبة الإدارة الأمريكية في ممارسة الضغوط على أردوغان للدفع به إلى قبول السياسات الأمريكية في المنطقة من خلال تهديده بالاعتراف بمزاعم الإبادة الأرمنية رسميا، مستبعدين أن تكون إدارة بايدن مستعدة بالفعل لهذا الاعتراف.

يذكر أنه خلال حملته الانتخابية العام الماضي، قدم بايدن وعدًا للجالية الأرمنية في الولايات المتحدة بشأن هذه القضية، ووعد “بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن وجعل حقوق الإنسان العالمية على رأس أولويات إدارته حتى لا تتكرر مأساة مماثلة أبدًا”.