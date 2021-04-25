القاهرة (زمان التركية) – أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الاعتداءات التي قام بها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية ليلة السبت، مؤكداً أن وتيرة الاستفزاز من جانب المتطرفين اليهود ظلت تتصاعد في القدس عبر الأيام الماضية، وأن دولة الاحتلال تحمي جرائم المستوطنين وتشجعها.

ونقل مصدر مسئول عن أبو الغيط قوله إن عمليه الاستفزاز تبدو مقصودة من أجل إشعال الموقف في المدينة المقدسة، والمُضي قدماً في مخططات التهويد، وتثبيت وضع قائم جديد يضع قيوداً على المسلمين حتى في أقدس أيام العام بالنسبة لهم.

وحمّل أبو الغيط السلطات الإسرائيلية مسئولية التصعيد الجاري، مُشدداً على أن مناخ التحريض الذي يُشيعه التيار اليميني المتطرف في إسرائيل يهدف لتسجيل نقاط سياسية على حساب أرواح الفلسطينيين وأمنهم، داعياً المجتمع الدولي إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يسعى لصيانة حقوقه الثابتة في مدينة القدس، ويتطلع إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تجري قريباً في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.