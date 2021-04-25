أنقرة (زمان التركية)- وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على قرار نزع الملكية العاجل للبازار التاريخي ومنطقة الخانات في بورصة، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.

وبموجب المشروع الذي تدعمه وزارة البيئة والتحضر، وتنفذه بلدية بورصة التي يديرها حزب العدالة والتنمية، تم هدم العديد من المباني والمتاجر في تلك المنطقة.

وضمن نطاق المشروع، تم الانتهاء من مصادرة 1016 مترا مربعا من المساحة المراد مصادرتها من إجمالي 5 آلاف و 969 مترا مربعا.

وبينما تم التوصل إلى اتفاق مع 101 من بين ما يقرب من 500 مستفيد بشأن منطقة المشروع، استمرت المفاوضات مع المستفيدين الـ 400 الباقين.

قامت بلدية بورصة، التي أكملت عمليات الهدم في 5 آلاف و 100 متر مربع من المنطقة التي تتطلب تدمير ما مجموعه 21 ألف متر مربع، بتطبيق عملية المصادرة العاجلة من أجل تسريع العملية في المساحة المتبقية من حوالي 16 ألف متر مربع.

وأعرب أصحاب المحال التجارية في منطقة الخانات عن قلقهم بشأن المشروع وصرحوا بأن الغرض هنا ليس الكشف عن النسيج التاريخي، بل تحويل هذا المكان إلى منطقة تجارية.