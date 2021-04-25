أنقرة (زمان التركية) – أفلست شركة “بيمكاس” أحد أكبر متاجر المنتجات التكنولوجية في تركيا، بعد مسيرة تجاوزت 30 عاما.

المحكمة التجارية الابتدائية الثالثة في إسطنبول قضت بإفلاس الشركة المتخصصة في التكنولوجيا.

قرار المحكمة اتخذ في 17 فبراير وأعلن في 12 أبريل.

وكانت الشركة قامت بتسريح مئات الموظفين بعد إغلاق العديد بسبب الأزمة المالية.

يذكر أن بيماكس بدأت نشاطها في عام 1989 في متجر صغير في منطقة قاضي كوي بإسطنبول، من قبل عائلة أق كيراي (Akgiray).

مع تطور التكنولوجيا، بدأت الشركة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية والسلع البيضاء والأجهزة المنزلية الصغيرة.

كانت بيماكس أول شركة تكنولوجية للبيع بالتجزئة يتم تداول أسهمها في بورصة إسطنبول.