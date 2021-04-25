أنقرة (زمان التركية) – دعا حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا الحكومة إلى مواجهة مزاعم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن في أواخر العهد العثماني.

وخلال بيان يوم السبت بمناسبة الذكرى الـ106 للحادث المزعوم قال حزب الشعوب الديمقراطي “الجريمة الكبرى مرت بلا عقاب، وبالتالي أصبح التمييز وجرائم الكراهية أمرًا شائعًا”.

“وأردف البيان: “في الذكرى الـ106، نشعر في قلوبنا بحزن الإبادة الجماعية ضد الأرمن، الشعب الأصلي لهذه الأرض. في هذه الكارثة الكبرى والمأساة الإنسانية، نتذكر المقتولين باحترام ورحمة”.

يأتي ذلك قبل إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترافه بأن أحداث عام 1915 كانت إبادة جماعية للأرمن.

من جانبه، انتقد مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون بيان حزب الشعوب الديمقراطي، عبر تغريدة نشرها على تويتر قائلاً: “تاريخنا الطويل والمجيد هو فخرنا. تاريخك القصير والمظلم مليء بالحرج. تاريخك هو تاريخ منظمة إرهابية انفصالية”، في إشارة منه إلى التهمة التقليدية التي تتمثل في صلة الحزب المزعومة بحزب العمال الكردستاني الانفصالي المسلح.

يشار إلى أنه رفعت دعوى لدى المحكمة الدستورية في 17 مارس الماضي تطالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، ووجه لثاني أكبر حزب معارض تهم بصلته بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وتهدد خطوة بايدن التاريخية بتأجيج التوترات بين واشنطن وتركيا حليفة الناتو.

لطالما سعى الأرمن إلى حشد اعتراف دولي بأن 1.5 مليون من أجدادهم تعرضوا إلى إبادة جماعية.

وتطالب يريفان بتعويضات مالية من أنقرة واستعادة حقوق الملكية لأحفاد الذين قتلوا في 1915-1918.