أنقرة (زمان التركية) – تقدم البرلماني المعارض أيتون شيراي، باستجواب حول اختلاس مالك منصة ثوديكس، فاروق فاتح أوزار، مبالغ بقيمة ملياري دولار.

شيراي كبير مستشاري رئيسة حزب الخير وجه استجوابا إلى فؤاد أوكتاي، نائب الرئيس.

وتسائل شيراي عن ما إن كانت الحكومة التركية تجري تحقيقا في طبيعة علاقات أوزار المتواجد حاليا في ألبانيا مع السياسيين والمسؤولين الحكوميين.

وقال النائب المعارض إن هروب أوزار إلى خارج البلاد وبحوزته مبالغ بقيمة ملياري دولار يشكل أكبر عملية اختلاس في تاريخ تركيا، وأن هذه الواقعة أثارت تساؤلات حول ما إن كان هناك جناح سياسي يقوم بحماية هؤلاء المختلسين.

وشدد شيراي على ضرورة التحقيف في الادعاءات المتعلقة بكون أوزار شريكا مع مرت سانجاكلي (24 عاما) وهو نجل النائب عن حزب الحركة القومية، صفوت سانجاكلي، قائلا: “أثيرت أنباء أن الصور المتداولة في الإعلام لأوزار برفقة بعض الوزراء نابعة من مرافقته لسانجاكلي إلى تلك اللقاءات، لا بد من التحقيق في كل تلك الادعاءات”.

وكانت وسائل إعلام نشرت صورة لفاروق أوزار التقطت مع وزير الداخلية سليمان صويلو.