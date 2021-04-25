أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 68 شخصًا من بين 80 على صلة بمؤسس منصة ثوديكس للعملات الرقمية، المتورط في الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص.

وتبين أن المعتقلين يعملون ضمن الشركة التي تدير المنصة وبينهم أشقائه.

وكانت نيابة إسطنبول أطلقت تحقيقات على خلفية عجز المستخدمين عن الدخول إلى حساباتهم بالمنصة وهروب مؤسسها خارج البلاد.

كما اتخذت السلطات التركية يوم الجمعة، إجراءات لإصدار مذكرة دولية لتوقيف وتسليم مؤسس منصة ثوديكس لتبادل العملات الرقمية.

مالك منصة ثوديكس للعملات الرقمية، يدعى فاروق فاتح أوزر، وتبين أنه على صلة بمسؤولي التحالف الحاكم بين حزبي الحركة القومية والعدالة والتنمية.

أوزر، كان أحد أهم ضيوف القنوات الموالية للنظام في تركيا قبل فراره إلى خارج البلاد مع ملياري دولار للمستثمرين الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف.

ومن بين المعتقلين جوفان أوزار وهو الشقيق الأكبر لفاروق وكذلك تم اعتقال المدير المسؤول عن تكنولوجيا المعلومات ومدير خدمة العملاء بالشركة.

وخلال الحملة الأمنية التي تم شنها على الشركة بعدما تبين هروب فاروق إلى ألبانيا وبحوزته ملياري دولار، صادرت قوات الأمن العديد من المعدات الرقمية والملفات بالشركة.

وتم إدراج مدير الحسابات ضمن الأشخاص المطلوب القبض عليهم.

وتواصل قوات الأمن تتبع 12 مشتبها بهم هاربين، من بينهم فاروق فاتح أوزار.

وتبين أن شقيقة مالك المنصة سراب أوزار، كانت أيضا تعمل بالشركة.

وكانت وسائل إعلام نشرت صورة لفاروق أوزار التقطت مع وزير الداخلية سليمان صويلو.