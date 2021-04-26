أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 532 من أفراد الجيش من بينهم 459 موظف عامل وذلك في إطار حملة أمنية شملت 62 ولاية تركية بجانب شمال قبرص.

قرارات الاعتقال صدرت في إطار التحقيق المشترك الذي تجريه نيابة إزمير ونيابة إسطنبول، واستندت إلى إجراء المتهمين اتصالات هاتفية باستخدام هواتف عامة.

وتضمنت قرارات الاعتقال الصادرة عن نيابة إسطنبول 216 عسكريا عاملا من بينهم 61 بالإدارة العامة لقوات الدرك و122 جنديا بقيادة القوات البرية و30 جنديا بقيادة القوات الجوية و22 جنديا بقيادة القوات البحرية وجنديا بقيادة قوات خفر السواحل و22 جنديا بوزارة الدفاع. بالإضافة إلى 42 طالبا مفصولين من المدارس العسكرية.

وكان من بين الصادر بحقهم قرارات اعتقال 4 برتبة عقيد وواحد برتبة مقدم و9 برتبة رائد و24 برتبة نقيب و32 برتبة ملازم أول و3 برتبة ملازم ثاني و142 برتبة ضابط صف وواحد برتبة رقيب أول.

وتضمنت قرارات الاعتقال الصادرة عن نيابة إزمير 274 من بينهم 31 طالبا سابقا بالمدارس العسكرية و243 جنديا من بينهم 97 بالإدارة العامة لقوات الدرك و111 جنديا بقيادة القوات البرية و16 جنديا بقيادة القوات الجوية و19 جنديا بقيادة القوات البحرية.

وكان من بين الصادر بحقهم قرارات اعتقال 235 برتبة ضابط صف و8 جنود برتبة رقيب أول.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال الآلاف.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصل من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.