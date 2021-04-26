أنقرة (زمان التركية) – 630 يومًا مروا على اختفاء وكيل مؤسسة الصناعات الدفاعية السابق في تركيا يوسف بيلجا تونوتش، دفعت والده مصطفى تونوتش إلى التعبير عن حالة اليأس الشديدة، بسبب عدم تمكنه من الوصول إلى نجله.

مصطفى تونوتش أوضح أنه طرق جميع الأبواب من أجل الوصول لمعلومات عن نجله ولكن كل محاولاته على مدار 20 شهرًا باءت بالفشل.

وتابع الأب قائلا: “لقد مرت 20 شهرًا منذ اختفاء يوسف. نحن كعائلة نعاني بشدة. ألا يوجد مسؤول يحب الله ليسمع صوتنا؟ فقد اختفى ابني يوسف منذ 20 شهرًا. أطلب المساعدة، أصرخ، لكن صوتي غير مسموع “.

وذكر تونوتش أن هناك أما وأبا وزوجة وثلاثة أطفال ينتظرون مجيء يوسف يوما ما.

يذكر أن يوسف بيلجا تونوتش الذي أُقيل من منصب وكيل وزارة الصناعة الدفاعية بمرسوم بعد الانقلاب المزعوم في 2016 بدعوى صلته بحركة الخدمة، اختُطف من العاصمة أنقرة في 6 أغسطس 2019.

وتشهد تركيا العديد من حالات الاختفاء القسري منذ أحداث الانقلاب الفاشل منتصف يوليو 2016.

وتزايدت وقائع الاختفاء القسري منذ إقرار “قانون الحصانة” عام 2018 الذي يحمي الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية خلال محاولة التصدي للانقلابيين، بحسب وجهة نظر السلطات التركية.

منظمة العفو الدولية كانت قد حذرت تركيا في فبراير الماضي من ارتفاع حالات الاختطاف والاختفاء القسري على أراضيها، مطالبة الحكومة بتحقيقات موسعة حول هذه الحوادث.