إسطنبول (زمان التركية) – اضطرت الممثلة التركية هازار إيرجوتشلو إلى التراجع عن تغريدة نشرتها عبر تويتر للتعبير عن حزنها على “مذابح الأرمن” المزعومة في أواخر عهد الدولة العثمانية.

نشرت إيرجوتشلو صورة حبة رمان مقطوعة من المنتصف يسيل منها عصير الرمان الأحمر، في تشبيه للدم، معلقة عليها بالقول: “بعض الجروح لا تندمل أبدًا”، مع إضافة تاريخ 24 أبريل 1915، الذي يتم الاحتفال به كذكرى سنوية.

رسالة إيرجوتشلو أثارت ردود فعل استنكارية من المستخدمين، بمن فيهم المعجبين بها، مما أجبر الممثلة الشابة على حذف تغريدتها بعد مدة قليلة من نشرها.

يشار إلى أن الولايات المتحدة اعترفت رسميا يوم السبت بأن أحداث عام 1915 كانت بمثابة إبادة جماعية للأرمن.

في بيانه يوم 24 أبريل/ نيسان الجاري وصف بايدن أحداث عام 1915 بالإبادة الجماعية والكارثة الكبيرة لكنه لمّح إلى عدم تحميل تركيا مسؤولية الأحداث التي وصفها بالإبادة الجماعية وذلك من خلال استخدامه كلمة عثمانية وكلمة القسطنطينية في حديثه عن مدينة إسطنبول.

وأوضح بايدن في رسالته أنه يعترف بالتاريخ ليس بهدف توجيه أصابع الاتهام لأحد بل للتأكد من عدم تكراره.

وكانت وزارة الخارجية التركية أصدرت بيانا أعتبرت فيه أن هذه التصريحات “تسببت في جرح يصعب إصلاحه في العلاقات التركية الأمريكية”.

وأضاف البيان أن “تصريحات بايدن غير مقبولة، وتفتقر إلى أي تاريخ وقانون”، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أن مثل هذه التصريحات باطلة من حيث القانون الدولي، فضلا عن أنها تؤذي الشعب التركي بشدة.

لطالما سعى الأرمن إلى حشد اعتراف دولي بأن 1.5 مليون من أجدادهم تعرضوا إلى إبادة جماعية.