أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن الرئيس التركي، رجب أردوغان، قد يسعى لاستغلال وصف نظيره الأمريكي لأحداث 1915 التي تعرض لها الأرمن بـ”الإبادة الجماعية”، في تحقيق مكاسب سياسية في تركيا.

الصحيفة الأمريكية التي وصفت تصريحات بايدن بـ”التاريخية”، أكدت أن أردوغان لن يضيع هذه الفرصة، وسيستغلها في سياساته الداخلية.

وأوضحت الصحيفة أن أردوغان الذي وصف بيان بايدن بـ”الإهانة لتركيا”، سيحصل على دعم المحافظين.

وأكدت الصحيفة أن أردوغان دوما ما يستغل أزماته مع القوى الغربية في تقوية التأييد الداخلي له.

كما أشارت الصحيفة إلى أن بيان بايدن سيتسبب في زيادة التوترات في العلاقة مع تركيا المتأزمة بالفعل.

في بيانه يوم 24 أبريل/ نيسان الجاري وصف بايدن أحداث عام 1915 بالإبادة الجماعية والكارثة الكبيرة لكنه لمّح إلى عدم تحميل تركيا مسؤولية الأحداث التي وصفها بالإبادة الجماعية وذلك من خلال استخدامه كلمة “عثمانية” في الإشارة إلى الإمبراطورية القديمة وكلمة “القسطنطينية” في حديثه عن مدينة إسطنبول.

وأوضح بايدن في رسالته أنه يعترف بالتاريخ ليس بهدف توجيه أصابع الاتهام لأحد بل للتأكد من عدم تكراره.