عمان (زمان التركية)ــ فيتامين يلعب دورا هاما في الكثير من عمليات الجسم الحيوية، وقديمًا كان نقص فيتامين د نادرًا عند الرجال؛ بسبب طبيعة عملهم الخارجية مما يتيح لهم فرصة التعرض لأشعة الشمس بشكل كبير.

أما في الحياة المعاصرة، فقد ازدادت حالات الإصابة بنقص هذا الفيتامين؛ نظرًا لتحول نمط الحياة وتطورها مما اضطر الكثيرين للعمل في المكاتب والبقاء في الداخل.

لذلك سوف نستعرض في ما يأتي أعراض نقص فيتامين د عند الرجال وعند جميع الفئات.

أعراض نقص فيتامين د عند الرجال

إن نقص فيتامين د أمر واسع الانتشار بين جميع الفئات، لكن تأثير نقصه عند الرجال قد يصل إلى الصحة الجنسية الخاصة بهم، فتظهر لديهم مجموعة أعراض تتمثل بالاتي:

الضعف الجنسي

وفقًا لدراسة علمية، فقد يؤثر انخفاض مستوى فيتامين د على صحة الرجل الجنسية.

حيث يؤثر على تمدد الشرايين، فتقل كمية الدم الواصلة للقضيب؛ مما يؤدي إلى ضعف الإنتصاب. وكلما زاد انخفاض مستوى فيتامين د، زادت شدة الحالة.

سرطان البروستات

وجد أن هناك علاقة بين نقص فيتامين د وارتفاع خطر الإصابة بسرطان البروستات عند العديد من الرجال.

قلة الرغبة الجنسية

أحد أعراض نقص فيتامين د عند الرجال قلة رغبتهم الجنسية، وذلك بسبب احتمالية تأثير انخفاض مستوى فيتامين د على هرمون التستوستيرون عند الرجال سلبًا.

ضعف الخصوبة

يؤثر فيتامين د بشكلٍ كبير على نوعية وحركة الحيوانات المنوية عند الرجل.

كما أظهرت دراسة أن الرجال الذين كان لديهم نقص في فيتامين د، عانوا لفترة أطول من عدم القدرة على الإنجاب مقارنةً بغيرهم ممن يتمتعون بمستوى كافي من هذا الفيتامين.

أعراض نقص فيتامين د

لا يدرك الكثير من الناس أنهم يعانون من نقص في هذا الفيتامين حتى تتفاقم المشكلة ويصبح النقص حادًا؛ وبالتالي تظهر أعراض هذا النقص وتؤثر سلبًا على جودة حياتهم.

لذلك، من الضروري أن نتعرف على بعض الأعراض والمشكلات الصحية المرتبطة بنقص فيتامين د؛ لمحاولة تفاديها أو علاجها إن وجدت. ومنها الاتي:

الشعور بالتعب والإرهاق

لاشك أن هناك العديد من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق، ومن الممكن أن يكون نقص فيتامين د أحد هذه العوامل أيضًا.

التعرض لآلام الظهر والعظام والعضلات

من المعروف أن فيتامين د يساعد على امتصاص الكالسيوم داخل العظام؛ لذا فإن نقص مستوى هذا الفيتامين يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالام الظهر والمفاصل.

حيث تبين أن اللاعبين الذين يعانون من نقص فيتامين د، كانوا أكثر عرضةً للإجهاد وإصابة العضلات.

ازدياد الإصابة بالأمراض

يساعد فيتامين د في الحفاظ على قوة الجهاز المناعي في الجسم؛ لذا فإن انخفاض مستواه عن الحد الطبيعي ممكن أن يتسبب بزيادة فرصة الإصابة بالزكام، والأنفلونزا وبعض الالتهابات التنفسية.

يعد هذا العرض من أعراض نقص فيتامين د عند الرجال وجميع الفئات المجهولة، فقد تتكرر الإصابة بالأمراض دون إدراك السبب الرئيس من وراء ذلك، وهو نقص فيتامين د.

ظهور بعض الاضطرابات العقلية والنفسية

يلعب فيتامين د دورًا كبيرًا في عملية نمو الدماغ والأعصاب.

لهذا السبب فإن انخفاض مستواه عن الحد الطبيعي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض، مثل: الاكتئاب، والفصام.

الإصابة بأمراض القلب

من أعراض نقص فيتامين د عند الرجال وعند جميع الفئات تزايد احتمالية الإصابة بأمراض القلب، حيث أن نقص فيتامين د من الممكن أن يساهم في الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

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