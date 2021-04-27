أنقرة (زمان التركية) – أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن اعتراف الرئيس جو بايدن، بالإبادة الجماعية بحق الأرمن لن يؤثر على العلاقات العسكرية بين البلدين.

المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، أكد أنهم لا يترقبون أي تغيير في العلاقات العسكرية مع تركيا وأن تركيا حليف مهم بحلف الناتو، مفيدا أنهم يواصلون المضي في هذه العلاقات وتوطيدها في قضايا ومجالات مختلفة.

جاء ذلك خلال إجابته عن سؤال بهذا الشأن.

وشدد كيربي على أنه ليس من المتوقع أن يؤثر البيان الصادر عن بايدن نهاية الأسبوع الماضي بشأن أحداث عام 1915 على العلاقات القائمة بين البلدين على الصعيد العسكري بأي شكل من الأشكال.

يشار إلى أن قرار بايدن بخصوص الإبادة الجماعية بحق الأرمن تسبب في تجدد الجدل مرة أخرى حول قاعدة إنجرليك العسكرية الأمريكية بولاية أضنة جنوب تركيا.

ويصبح الوجود الأمريكي في قاعدة إنجرليك محط جدل في كل مرة تتوتر فيها العلاقات بين البلدين، ويثار حاليًا من جديد الحديث عن احتمالية اتخاذ تركيا إجراءات تتعلق بإخلاء قاعدة انجرليك من القوت الأمريكية.

وكانت تركيا اتخذت هذا الأجراء في الماضي عقب فرض واشنطن في عام 1975 حظرًا على تصدير السلاح إلى تركيا ردا على الاجتياح التركي لشمال جزيرة قبرص عام 1974 لإحباط الانقلاب هناك، وفي رد منها على هذا الاجراء أوقفت تركيا الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالقواعد الأمريكية.

وتم إيقاف 21 قاعدة ومنشأة تابعة للولايات المتحدة داخل تركيا، كما أنزلت السلطات التركية العلم الأمريكي من هذه القواعد ورفعت العلم التركي.

يذكر أن قاعدة إنجرليك الجوية تم تشغيلها بشكل مشترك من قبل القوات الجوية الأمريكية والتركية منذ عقود وكانت قاعدة مهمة للعمليات الأمريكية في العراق وسوريا، كما أنها تعد أيضًا موطنًا لنشر أسلحة نووية تكتيكية.