أنقرة (زمان التركية)- قال المتحدث باسم الرئاسة في تركيا إبراهيم كالين، إن تطبيع العلاقات مع مصر يصب في مصلحة البلدين.

وفي حديث مع وكالة رويترز أدلى كالين بتصريحات تتعلق بالمحادثات المتوقعة مع مصر الأسبوع المقبل والقضية الليبية وقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتطورات الإقليمية.

وتعليقًا على المحادثات التي ستجرى مع مصر، قال كالين إن “تحسين علاقات أنقرة مع القاهرة قد يدعم جهود السلام في ليبيا”.

كما أضاف كالين أن المحادثات مع مصر يمكن أن تضمن التعاون بين القوات في المنطقة وتدعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا.

وتابع مستشار الرئيس رجب أردوغان: “المصالحة مع مصر ستساعد بالتأكيد على حل المشكلة الأمنية في ليبيا. نحن ندرك تمامًا أن مصر لها حدود طويلة مع ليبيا وهذا يمكن أن يشكل في بعض الأحيان تهديدًا أمنيًا لمصر”.

وفي سياق منفصل، ذكر إبراهيم كالين أن بلاده أيضا ستبحث عن طرق لتحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية من خلال تبني أجندة أكثر إيجابية، مشيرا إلى أنه يرحب بمحاكمة مقتل خاشقجي، والتي حكم فيها على ثمانية أشخاص بالسجن لمدة تتراوح بين 7 و 20 عامًا في المملكة العربية السعودية.