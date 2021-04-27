أنقرة (زمان التركية) – اتضح أن البرازيل رفضت لقاح كورونا الروسي “سبوتنيك V “، الذي سيتم انتاجه في تركيا.

أوضح رئيس الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية، بارا توراس، أنهم عارضوا استيراد لقاح “سبوتنيك V” الروسي بسبب عدم كفاية البيانات حول “فعالية” و “سلامة” اللقاح.

وأضاف توراس أنهم لن يسمحوا أبدًا لملايين البرازيليين بمواجهة منتج لم يتم اختباره بشكل صحيح من حيث السلامة والفعالية والجودة أثناء المرور بعملية صعبة للغاية.

يذكر أن البرازيل سمحت باستخدام لقاح Covid-19 من شركة Pfizer-BioNTech على نطاق واسع في 23 فبراير. كما حصل اللقاح الصيني CoronaVac و AstraZeneca-Oxford’s Covid-19 على تصريح طارئ من البرازيل.

وفي البرازيل، وهي إحدى الدول الأكثر تضرراً من جائحة كوفيد -19، تم تسجيل 14 مليوناً و 370 ألف حالة حتى الآن، بينما تجاوز عدد الوفيات 392 ألفاً.

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أعلن أمس الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مع شركة تركية لإنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا «سبوتنيك V» في تركيا.

وحصل لقاح سبوتنيك على موافقة هيئة الأدوية الأوروبية.