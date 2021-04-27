إسطنبول (زمان التركية) – أعلن المطرب التركي الشهير ومؤلف الأغاني مصطفى صندل أنه كُلف بتجهيز أُغنية دعم للمنتخب الوطني لكرة القدم الذي سيشارك في مبارايات بطولة أوروبا 2020 التي تأخرت لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

صندل كشف عبر حسابه على إنستجرام أنه سيعد أغنية من أجل تشجيع المنتخب الوطني على أداء مميز خلال بطولة أوروبا 2020.

وتقدم المطرب الشهير بالشكر إلى مدرب المنتخب الوطني شنول جونيش لاختياره مرة ثانية من أجل إعداد أغنية دعم للمنتخب.

وقال صندال: “أود أن أشكر السيد شينول ومسؤولي اتحاد كرة القدم؛ وذلك لأنهم رأونا جديرين بهذا الواجب الوطني الثمين في بطولة أوروبا 2021. وسأفعل مع فريقي ما يجب علينا على الوجه المطلوب إن شاء الله”.

يذكر أن مباريات بطولة يورو 2020 سيتم تنظيمها في هذا العام تحت تدابير مختلفة بعد تأجيلها لمدة عام بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وسينافس المنتخب التركي المؤهل للمشاركة في البطولة في المجموعة الأولى مع إيطاليا وويلز وسويسرا.