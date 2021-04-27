أنقرة (زمان التركية) – دعا رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان، الحكومة إلى تقديم حزمة دعم طارئة للمتضررين مع الإعلان عن فرض حظر التجوال الكلي بسبب تفشي وباء كورونا.

عبر حسابه على تويتر نشر علي باباجان، رسالة مصورة بشأن الإغلاق التام لمدة ثلاثة أسابيع الذي أعلنه الرئيس التركي يوم الإثنين.

وذكر باباجان أن حزب الديمقراطية والتقدم سبق وأن أعلن ضرورة فرض إغلاق تام لمدة أسبوعين على الأقل.

وأضاف أنه يتوجب على السلطات إعلان حزمة دعم طارئة نظرًا لكون الإغلاق التام سيضر بالشركات الصغيرة والتجار ومن يكسبون قوت يومهم باليومية.

وأردف قائلًا: “قرار الإغلاق التام كان ضروريًا لتركيا، لكن كان يتوجب أيضًا أن يصاحبه إعلان عن حزمة دعم طارئة للمواطن. هكذا يفعل العالم بأسره. يفرضون إغلاقاً ولكن في الوقت نفسه يقدمون الدعم المباشر للمواطن. الشركات الصغيرة والتجار ومن يكسبون قوت يومهم باليومية باتوا ضحايا لهذا الإغلاق”.

هذا وأوضح باباجان أنهم ينتظرون من الحكومة إعلان حزمة دعم طارئة، مفيدًا أن الإغلاق يأتي بثماره فقط عندما يصاحبه حزمة دعم وبرنامج تلقيح فعّال.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس أنه خلال الفترة بين 29 أبريل الساعة 19:00 حتى يوم 17 مايو الساعة 05:00 سيفرض “إغلاق كامل” في تركيا.

وتجاوزت إصابات كورونا في تركيا 60 ألف إصابة يوميًا، رغم حصول عدد من المواطنين على اللقاح.