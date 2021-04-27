بروكسل (زمان التركية)ــ وضعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، شرطًا مسبقا لاستئناف الحوار مع تركيا، في انتقام يأتي بعد الأزمة التي حدثت خلال زيارتها تركيا واجتماعها مع الرئيس رجب أردوغان، حيث قالت إنها بسبب ذلك شعرت “بالألم والوحدة”.

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أجرت تقييما لزيارتها أنقرة في 6 أبريل الجاري حيث رافقت رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، الذي جلس جنبًا إلى جنب مع الرئيس التركي، بينما لم تجد رئيسة المفوضية الأوروبية مقعدًا لها بجوار أردوغان واضطرت للجلوس في مواجهة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

أورسولا فون دير لاين قالت خلال خطابها في البرلمان الأوروبي “كامرأة أوروبية وشعرت بالوحدة”، على حد تعبيرها.

أضافت السياسية الألمانية في تصريحات قبل الجلسة التي ستعقد حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إن ما حدث يظهر حقيقة أننا بحاجة إلى محاربة التمييز على أساس الجنس.

وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية، أنها لم تستطع فهم سبب معاملتها بشكل مختلف عن ميشيل ، “لهذا السبب يجب أن أستنتج أن هذا يحدث لمجرد أنا إمراة.”

وقالت: أنا أول امرأة تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية. أنا رئيس المفوضية الأوروبية. وأثناء زيارة تركيا أتوقع أن أعامل على هذا الأساس. تضيف فون دير لاين: “لكنني لم أر ذلك” ، أضافت : “هذا يدل على أن أمامنا طريق طويل لنقطعه حتى تتم معاملة النساء على قدم المساواة في كل مكان وفي جميع الأوقات”. وفق وكالة دويتشه فيله الألمانية.

بعد التداعيات الإعلامية للحادث في أنقرة، أكد بعض المسؤولين الأوروبيين أن ميشال يتفوق على فون دير لاين في التسلسل الهرمي الدبلوماسي. ومع ذلك، أبلغ فون دير لاين ميشيل في وقت لاحق خللا اجتماع ثنائي في بروكسل، أنها لن تسمح أبدًا “بمثل هذا الموقف مرة أخرى”.

فون دير لاين وضعت أمام أنقرة شرطا أساسيا وهو احترام حقوق المرأة، قبل المضي قدما في “استئناف الحوار مع تركيا”. معبرة عن ضرورة أن تتخذ أوروبا خطوات بهذا الصدد.

مذكّرة بأن الحادث في أنقرة وقع أمام الكاميرات، أكدت فون دير لاين أنه لسوء الحظ، فإن العديد من النساء لسن محظوظات. صرحت فون دير لاين أنه على عكس ملايين النساء، لديها فرصة لمحاربة هذا الظلم، وبالتالي تشعر بالامتياز، فإن الآلاف من الأحداث الأكثر خطورة تحدث كل يوم، بعيدًا عن الأنظار.

انتقاد الانسحاب من اتفاقية اسطنبول

وقال رئيس المفوضية الأوروبية إن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول “إشارة مروعة” مؤكدة أن الاتفاقية أداة مهمة لضمان الكشف عن مثل هذه الأحداث.

في إشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية يفكر في الانسحاب مثل تركيا. قالت فون دير لاين إنه على الرغم من مقاومة بعض العواصم، سيحاول الاتحاد الأوروبي أيضًا إيجاد طريقة لتوسيع الانضمام إلى هذه الاتفاقية.

ميشيل اعتذر

متحدثًا في البرلمان الأوروبي، اعتذر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ميشيل عن الحادث الذي وقع في أنقرة. وقال مبررا عدم القيام من على مقعده احتجاجا على عدم توفير مقعد لرئيسة المفوضية الأوروبية، إنه كان يخشى أن يؤدي ذلك إلى قضايا دبلوماسية أكبر في وقت كانت فيه العلاقات متوترة بالفعل بين الاتحاد الأوروبي، على حد قوله.

وإدراكًا منه أن هذا الحادث أساء إلى العديد من النساء، تعهد ميشيل بتقديم الدعم الكامل لنضال المرأة من أجل المساواة في الحقوق.

وتحدث رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي عن قضايا اتفاقية اسطنبول، وحرية التعبير، وحرية الصحافة والأحزاب السياسية والحقوق الأساسية، في تركيا وقال إنها قضايا تمثل “قلقا عميقا” وفي حالة استمرارهافإن هذا يعني أنه الصعب إقامة علاقات أعمق.