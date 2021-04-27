أنقرة (زمان التركية)- قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان امتنع عن الرد بعنف على نظيره الأمريكي جو بايدن، رغم وصفه أحداث 1915 بالإبادة الجماعية.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه رغم تصريحات بايدن التي أغضبت تركيا، إلا أن الرئيس أردوغان أحجم عن الرد منعا لتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة حليفة الناتو.

وقالت الوكالة إن تراجع أردوغان سببه الوضع الاقتصادي الهش لبلاده.

وتابعت بلومبرج: “أردوغان أدلى فقط بتصريحات تندد بكلمات بايدن، إلا أنه لم يعلن عن تحركات أخرى، مثل تجميد صفقات الدفاع المهمة”.

كما ذكرت بلومبرج أن أردوغان الذي وجه بعض التهديدات للولايات المتحدة في الماضي مثل غلق قاعدة إنجرليك، لم ينفذ أيا منها الليلة الماضية.

وتحدثت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أيضا عن عدم اتخاذ أردوغان أي إجراء انتقامي من بايدن، بل على العكس عبر عن رغبته في العمل مع حليفه في الناتو.

ويصبح الوجود الأمريكي في قاعدة إنجرليك محط جدل في كل مرة تتوتر فيها العلاقات بين البلدين.

يذكر أن قاعدة إنجرليك الجوية تم تشغيلها بشكل مشترك من قبل القوات الجوية الأمريكية والتركية منذ عقود وكانت قاعدة مهمة للعمليات الأمريكية في العراق وسوريا، كما أنها تعد أيضًا موطنًا لنشر أسلحة نووية تكتيكية.