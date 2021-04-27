أنقرة (زمان التركية)ـــ سيتم تطبيق قيود حظر التجول الكامل في تركيا لمدة 17 يومًا، ولن يُسمح بالسفر بين المدن إلا في الحالات الإجبارية، في محالوة للحد من تفشي وباء كورونا في البلاد.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أنه خلال الفترة بين 29 أبريل الساعة 19:00 حتى يوم 17 مايو الساعة 05:00 سيفرض “إغلاق كامل” في تركيا.

وتجاوزت إصابات كورونا في تركيا 60 ألف إصابة يوميا، رغم حصول عدد من المواطنين على اللقاح.

وفقًا للتعميم الذي تم إرساله من قبل وزارة الداخلية إلى 81 من حكام المقاطعات سيتم فرض حظر تجول “كامل” لمدة 17 يومًا لمكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد. سيتم إعفاء العاملين في الإنتاج والتصنيع والمشتريات واللوجستيات والصحة والزراعة والغابات من حظر التجول. ستُفرض عقوبات إدارية / قضائية على من يخالف حظر التجول.

خلال فترة حظر التجوال، ستكون محلات البقالة والأسواق ومحلات البقالة الخضراء والجزارين والفواكه المجففة ومحلات الحلويات قادرة على العمل بين الساعة 10.00 و17.00. سيكون من الممكن الذهاب إلى هذه الأماكن من أجل تلبية الاحتياجات الضرورية، بشرط عدم قيادة السيارة.

في أيام حظر التجول، لن تستقبل المطاعم والمقاهي ومحال الحلويات الزبائن وسيسمح لها بتقديم خدمات الطلبات الخارجية.

ستتمكن أماكن تناول الطعام والشراب وشركات طلب الطعام عبر الإنترنت من توفير الوجبات الجاهزة على مدار 24 ساعة حتى الخميس 13 مايو ، حيث ينتهي شهر رمضان. بعد نهاية شهر رمضان، سيسمح لهذه الأماكن بالتسليم حتى 01:00.

لن يتم إعفاء أولئك الذين لديهم حجز في الفنادق من قيود حظر التجول والسفر بين المدن. أما الأجانب في تركيا لأغراض سياحية لفترة محددة سفسيتم إعفائهم من قيود حظر التجول.

بين 29 أبريل و17 مايو، عندما يتم فرض حظر التجول، لن يُسمح بالسفر بين المدن، إلا في الحالات الإجبارية.