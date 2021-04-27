أنقرة (زمان التركية) – لم يكن موسم 2021 كما كان متوقعًا بالنسبة إلى العاملين في قطاع السياحة في تركيا، حيث أوقفت روسيا رحلاتها إلى تركيا ووجهتها إلى مصر، فضلا عن عدم وجود سياح ألمان وبريطانيين، مع البدء في تطبيق حظر تجوال كلي مؤقت قد يتم تمديده.

أوقفت روسيا التي تعد أكبر الدول التي يفد منها السياح إلى تركيا، الرحلات الجوية حتى يونيو. ومثل سماح روسيا برحلات الطيران إلى مصر خبرا سيئا للسياحة في تركيا.

كما لم يتم رفع حظر السفر إلى تركيا من قبل ألمانيا والمملكة المتحدة بعد، وبالتالي لا يوجد سياح ألمان أو بريطانيون أيضًا.

وعلى هذا النحو، ترك استمرار قيود السفر وتضاؤل الآمال لموسم الصيف صناعة السياحة في مواجهة مشكلة تمويل خطيرة.

وأمس أعلن الرئيس رجب أردوغان أنه سيتم تطبيق حظر التجوال الكلي في تركيا لمدة 17 يوما بداية من 29 أبريل الجاري، ومن المتوقع أن يتم تمديده.

الشاغل المشترك للمهنيين السياحيين العاملين في مختلف مجالات القطاع الآن هو اقتراب موعد سداد القروض المؤجلة، حيث سيحاولون سدّ ديون قروضهم بالقروض والائتمان أيضًا.

وطالب العاملون في قطاع السياحة التركي بدعمهم من خلال برنامج قرض الأعمال قصير الأجل ومتوسط الأجل وإتاحة قروض بسعر فائدة منخفض لمدة 5 سنوات، وإعادة هيكلة القروض المتأخرة والمتجددة والفورية بتحويلها إلى قروض الدعم المقدمة من قبل صندوق ضمان الائتمان.